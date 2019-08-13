В Костромской области заведующая детсадом предстанет перед судом по обвинению в халатности
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Следователи установили, что в посёлке Красное-на-Волге на четырёхлетнюю девочку упало фортепиано. Ребёнок был госпитализирован.
По версии следствия, причиной инцидента стала халатность заведующей, допустившей нахождение не прочно закреплённого музыкального инструмента в группе. Женщина также обвиняется в том, что не обеспечила замену отсутствовавшего в тот день воспитателя. Младший воспитатель была вынуждена выйти на кухню, и дети были без присмотра.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку по факту падения снега на воспитанницу детсада.