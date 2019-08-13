В Крыму проводят проверку по факту обнаружения тела дайвера в открытом море

В Крыму организовали проверку по факту обнаружения тела дайвера в открытом море.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Как ранее стало известно, поздно вечером 10 августа от дежурного МЧС по Черноморскому району поступила информация, что пропал дайвер. Была обследована береговая линия. Тело нашли в труднодоступном месте.

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