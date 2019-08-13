В Москве увеличили премии молодым учёным

Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей. Соответствующее постановление принял президиум столичного кабмина, передаёт сайт «Москва 24».

Премии присуждают по 22 номинациям, среди которых «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Авиационная и космическая техника», «Городская инфраструктура», «Передача, хранение, обработка, защита информации» и «Энергоэффективность и энергосбережение».

За шесть лет на соискание было принято 2 840 заявок. Лауреатами стали почти 270 человек.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки.