В Москве увеличили премии молодым учёным

Короткая ссылка
Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей. Соответствующее постановление принял президиум столичного кабмина, передаёт сайт «Москва 24».
В Москве увеличили премии молодым учёным
  • © pixabay.com

Премии присуждают по 22 номинациям, среди которых «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Авиационная и космическая техника», «Городская инфраструктура», «Передача, хранение, обработка, защита информации» и «Энергоэффективность и энергосбережение».

За шесть лет на соискание было принято 2 840 заявок. Лауреатами стали почти 270 человек.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить