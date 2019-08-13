В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения козырька подвала

В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребёнка из-за обрушения козырька подвала, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Предварительно поступили данные о том, что в Нижнеингашскую районную больницу привезли мальчика в тяжёлом состоянии, который позднее скончался.

По информации следователей, инцидент произошёл, когда двое детей гуляли у многоквартирного дома. Один из них облокотился на кирпичную колонну, державшую козырёк соседнего подвала. Крыша обвалилась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Озёрске плита ограждения памятника Прометею упала на трёхлетнего ребёнка.