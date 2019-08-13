В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения козырька подвала

Короткая ссылка
В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребёнка из-за обрушения козырька подвала, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.
В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения козырька подвала
  • РИА Новости

Предварительно поступили данные о том, что в Нижнеингашскую районную больницу привезли мальчика в тяжёлом состоянии, который позднее скончался.

По информации следователей, инцидент произошёл, когда двое детей гуляли у многоквартирного дома. Один из них облокотился на кирпичную колонну, державшую козырёк соседнего подвала. Крыша обвалилась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Озёрске плита ограждения памятника Прометею упала на трёхлетнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить