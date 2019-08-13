В Красноярском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения козырька подвала
- РИА Новости
Предварительно поступили данные о том, что в Нижнеингашскую районную больницу привезли мальчика в тяжёлом состоянии, который позднее скончался.
По информации следователей, инцидент произошёл, когда двое детей гуляли у многоквартирного дома. Один из них облокотился на кирпичную колонну, державшую козырёк соседнего подвала. Крыша обвалилась.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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