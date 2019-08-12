В Свердловской области заявили о росте числа уголовных дел по фактам домашнего насилия

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Количество уголовных дел по фактам домашнего насилия в Свердловской области в 2019 году выросло вдвое, сообщает URA.RU.
В Свердловской области заявили о росте числа уголовных дел по фактам домашнего насилия
  • РИА Новости

«За первые месяцы нынешнего года почти в два раза выросло число случаев, когда за нанесение побоев в семье наступала уголовная ответственность — со 119 до 209», — заявила заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Лилия Буткевич.

По её словам, речь идёт о повторных случаях побоев в течение года после первого инцидента, зафиксированного полицейскими, — именно в такой ситуации нарушителю грозит уголовная ответственность.

Буткевич также рассказала, что по 1,5 тыс. граждан, которые склонны к домашнему насилию, ведётся адресная профилактическая работа. Их квартиры ежеквартально посещают участковые.

Ранее покалеченная мужем Маргарита Шейкина (Грачёва) в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о своей жизни после трагедии.

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