Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
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- РИА Новости
«В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 км/ч... третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости — 82 км/ч», — приводит ТАСС сообщение организаторов соревнований.
Полуфинальная гонка завершилась победой российской команды, второе место заняли танкисты из Белоруссии, третье — из Монголии.