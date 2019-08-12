Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» международных Армейских игр, разогнав боевые машины до скоростей 80 и 82 км/ч.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

«В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 км/ч... третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости — 82 км/ч», — приводит ТАСС сообщение организаторов соревнований. Полуфинальная гонка завершилась победой российской команды, второе место заняли танкисты из Белоруссии, третье — из Монголии. RT вёл прямую трансляцию.