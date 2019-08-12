СК возбудил дело по факту нападения на росгвардейцев в Ульяновске
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- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
По данным СК, вечером 9 августа во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» росгвардейцы задержали мужчину за совершение административного правонарушения. В этом момент в конфликт с ними вступили более десяти человек, некоторые из них нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также попытались завладеть табельным оружием.
«Для пресечения преступной деятельности сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемые задержаны.
В конце декабря 2018 года «Газета.Ru» сообщила, что в Калининградской области завели уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии.