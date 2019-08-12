СК возбудил дело по факту нападения на росгвардейцев в Ульяновске

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Следственный комитет России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
СК возбудил дело по факту нападения на росгвардейцев в Ульяновске
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По данным СК, вечером 9 августа во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» росгвардейцы задержали мужчину за совершение административного правонарушения. В этом момент в конфликт с ними вступили более десяти человек, некоторые из них нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также попытались завладеть табельным оружием.

«Для пресечения преступной деятельности сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны.

В конце декабря 2018 года «Газета.Ru» сообщила, что в Калининградской области завели уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии.

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