В Татарстане на трассе произошла утечка опасного вещества
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
«На 829-м километре автодороги М7, вблизи деревни Званка Пестречинского района, остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения», — заявили в спасательном ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал. Организован объезд опасного участка.
На месте находятся сотрудники экстренных служб. С помощью песка проводится обвалование вокруг цистерны.
В августе 2018 года на Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе.