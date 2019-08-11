В Татарстане на трассе произошла утечка опасного вещества

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В Татарстане на трассе М7 «Волга» произошла утечка опасного вещества из автоцистерны в связи с поломкой холодильного оборудования. Угрозы для населения нет.
В Татарстане на трассе произошла утечка опасного вещества
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.

«На 829-м километре автодороги М7, вблизи деревни Званка Пестречинского района, остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения», — заявили в спасательном ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Организован объезд опасного участка.

На месте находятся сотрудники экстренных служб. С помощью песка проводится обвалование вокруг цистерны.

В августе 2018 года на Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе.

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