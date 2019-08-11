В Москве в ДТП с Tesla пострадали три человека

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В результате столкновения автомобиля Tesla с другой машиной на Московской кольцевой автодороге пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.
В Москве в ДТП с Tesla пострадали три человека
  • РИА Новости

Отмечается, что все пострадавшие — пассажиры Tesla.

Как сообщает РЕН-ТВ, электрокар, ехавший на автопилоте, не распознал стоявший впереди поломанный автомобиль, который ждал погрузки на эвакуатор. 

Один из пользователей Instagram опубликовал видео, на котором видно автомобиль, загоревшийся на МКАД.

Ранее на МКАД столкнулись пять автомобилей.

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