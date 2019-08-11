В Москве в ДТП с Tesla пострадали три человека
- РИА Новости
Отмечается, что все пострадавшие — пассажиры Tesla.
Как сообщает РЕН-ТВ, электрокар, ехавший на автопилоте, не распознал стоявший впереди поломанный автомобиль, который ждал погрузки на эвакуатор.
Один из пользователей Instagram опубликовал видео, на котором видно автомобиль, загоревшийся на МКАД.
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Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась... #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire