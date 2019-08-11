В Москве в ДТП с Tesla пострадали три человека

В результате столкновения автомобиля Tesla с другой машиной на Московской кольцевой автодороге пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

РИА Новости