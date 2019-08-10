Политолог прокомментировал акцию протеста в Москве

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Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT согласованный митинг на проспекте Сахарова в центре Москвы, в котором приняли участие около 20 тыс. человек.
Политолог прокомментировал акцию протеста в Москве
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Традиционно, на согласованные митинги ходит больше народа, там достойный уровень обеспечения безопасности, люди чувствуют себя комфортно и при этом выражают свои политические предпочтения. На несогласованные ходит меньшее количество граждан, и это отрадно. Мы видим проявление гражданской сознательности и неуспех тех провокаторов, которые призывали идти на несогласованные мероприятия и, что называется, «пойти погулять по Москве», что означало бы для граждан, которые в политических мероприятиях не участвуют, дополнительные угрозы безопасности», — сказал Мухин.

По его словам, протестные группы заинтересованы в «маргинализации политического процесса, но сознательность граждан играет важную роль и не позволяет оппозиции в полной мере реализовать свои устремления».

«То есть сегодня люди смогли выразить своё мнение и при этом чувствовать себя в безопасности, что важно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в ходе согласованного митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы не было зарегистрировано нарушений общественного порядка.

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