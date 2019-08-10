В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам

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Анна Лушникова
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал в разговоре с RT возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией.
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
  • РИА Новости

Он отметил, что исходя из представленной информации можно говорить о «признаках преступного пути получения средств».

«В целом, когда финансируется оппозиция, это происходит с финансовыми нарушениями в 90% случаев. Зачастую деньги поступают из-за рубежа, от различных недовольных представителей бизнеса и олигархов, активы которых признаны незаконными», — сказал Кабанов.

По его словам, в данном случае не стоит задача борьбы с коррупцией.

«Это всё набор политических шагов», — считает председатель НАК.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией.

Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.

Подробнее — в материале RT.

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