Юрист прокомментировал сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам

Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов в беседе с RT прокомментировал возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

По версии следствия, неизвестные лица передали работникам фонда деньги, добытые преступным путём.

Предполагается, что сотрудники ФБК через банкоматы вносили средства на свои личные счета, а потом переводили на счета фонда.

«Вопрос, который возник у следствия, требует тщательного расследования. У таких некоммерческих организаций существует несколько путей получения средств. Это пожертвования от граждан, от юридических лиц, государственные гранты. Если пожертвования в данном случае вносились гражданами, деньги должны были быть получены законным путём, пройти через налоговый сбор. И только после этого средства можно перечислить в качестве пожертвований фонду или другим организациям», — объяснил юрист.

По словам Игнатова, у следствия возникли вопросы по поводу законности проводимых денежных операций, и теперь «требуется расследование, установление источников получения средств, степени вины каждого пожертвователя».

«Также надо узнать и о том, насколько руководство фонда было в курсе происходящего. Но я не думаю, что они не знали. Скорее всего, не просто знали, но и приняли основное участие в стимулировании данного процесса. Конечно, когда называются такие значительные суммы — даже не миллионы, а миллиарды, — с трудом верится, что их собрали в качестве пожертвований от большого количества граждан. Следствием должны быть изучены все вопросы», — заключил он.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией.

Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.

Подробнее — в материале RT.