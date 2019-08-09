В Крыму прокомментировали ситуацию с поднятием флага Украины в Судаке

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал действия украинских националистов, которые подняли в Судаке флаг Украины.

Как считает Черняк, это «провокация чистой воды».

«К тому же они шли на провокацию, понимая, что не понесут за неё серьёзной ответственности: в России не сажают за украинский флаг», — заявил он.

По его словам, Крым не вернётся в состав Украины — этот вопрос закрыт окончательно.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление избранного депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия стала «воюющей стороной» после воссоединения с Крымом.