Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«То, что делается, даёт сегодня конкретные и ощутимые результаты. По сравнению с прошлым годом число туристов, отдыхающих в Крыму, выросло на 11%. По состоянию на сегодня в Республике Крым уже отдохнули 4 млн туристов», — сказала она в Симферополе на совещании по реализации нацпроектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма.

По её словам, более половины отдохнувших в первые шесть месяцев туристов прибыли в республику по Крымскому мосту.

Вице-премьер также отметила итоги работы в области культуры. Как сообщила Голодец, если в 2015 году музеи региона посетили 2,64 млн человек, то в 2018-м показатель достиг 3,55 млн.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что число посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический» в 2019 году выросло более чем на треть.