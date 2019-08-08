На станциях БКЛ появится 32 пересадки на другие виды транспорта Москвы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Большая кольцевая линия метро кардинально изменит географию передвижения внутри города, сформирует систему новых маршрутов для миллионов москвичей и гостей столицы», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что на БКЛ организуют 20 пересадок на другие станции метро и 12 пересадок с остановками радиусов железных дорог, МЦД и МЦК.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».