На станциях БКЛ появится 32 пересадки на другие виды транспорта Москвы

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На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена появится 32 пересадки на радиальные ветки метро и железных дорог, платформы Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.
На станциях БКЛ появится 32 пересадки на другие виды транспорта Москвы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Большая кольцевая линия метро кардинально изменит географию передвижения внутри города, сформирует систему новых маршрутов для миллионов москвичей и гостей столицы», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на БКЛ организуют 20 пересадок на другие станции метро и 12 пересадок с остановками радиусов железных дорог, МЦД и МЦК.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

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