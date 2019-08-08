Эксперт рассказал о схемах мошенничества на вторичном рынке недвижимости

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Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома в беседе с «Российской газетой» рассказал о схемах мошенничества на вторичном рынке.
Эксперт рассказал о схемах мошенничества на вторичном рынке недвижимости
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Наиболее часто мошенничество происходит в сегменте экономкласса. Одна из потенциально опасных схем — продажа квартиры, дома, другой недвижимости с неясной юридической историей.

«Всегда нужно тщательно проверять сведения о людях, проживавших на продаваемой жилплощади», — заявил Шлома.

Нередки так называемые притворные сделки, когда подменяют договор продажи договором дарения.

Ещё одна схема — когда намеренно уменьшают стоимость квартиры в договоре.

Кроме того, рекомендуется принимать меры, когда в сделке участвуют граждане, наблюдающиеся в психоневрологических или наркологических диспансерах. Например, следует проверить, нет ли в отношении такого гражданина решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным, так как в таком случае сделку можно провести лишь с разрешения органа опеки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

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