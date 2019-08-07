В Архангельской области возбуждено дело после травмирования ребёнка в детсаду
- РИА Новости
Инцидент произошёл 25 марта 2019 года в Котласе. Пострадала шестилетняя девочка. Она получила повреждение глаза.
15 июля было возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённого вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Кроме того, в работе учреждения выявлены нарушения законодательства об образовании. В адрес главы МО Котласа внесено представление об их устранении.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.