В Архангельской области возбуждено дело после травмирования ребёнка в детсаду

В Архангельской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка в детском саду, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 25 марта 2019 года в Котласе. Пострадала шестилетняя девочка. Она получила повреждение глаза.

15 июля было возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённого вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Кроме того, в работе учреждения выявлены нарушения законодательства об образовании. В адрес главы МО Котласа внесено представление об их устранении.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.