В Свердловской области зафиксировано более 170 тысяч нарушений в местах ремонта дорог

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В Свердловской области с помощью камер фото- и видеофиксации выявили более 170 тыс. нарушений в местах ремонта, который ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает URA.RU.
В Свердловской области зафиксировано более 170 тысяч нарушений в местах ремонта дорог
  • РИА Новости

«Водители совершенно игнорируют знаки. Постоянные превышения скорости. Мы добавим камеры и продолжим фиксировать», — сказал заместитель начальника ФКУ «Уралавтодор» Алексей Комольцев.

Он отметил, что до окончания сезона работ 31 октября необходимо сдать отремонтированными 80,2 км региональных дорог, 40 км в Екатеринбурге и 29,7 км в Нижнем Тагиле.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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