В Крыму обезвредили авиабомбу, найденную местными жителями

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В Ленинском районе обезвредили осколочную авиационную бомбу весом 20 кг, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Крыму обезвредили авиабомбу, найденную местными жителями
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Взрывоопасный предмет обнаружили местные жители в земле на открытой территории в селе Юркино.

Как отметил начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев, обезвреживание боеприпаса проводили с особыми мерами безопасности.

«Чтобы погасить взрывную волну и предотвратить разлёт осколков, авиабомбу заложили в глубокую яму и, установив заряды, укрыли большим слоем грунта», — пояснил он.

Затем специалисты повторно осмотрели территорию на наличие других взрывоопасных предметов. Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что сапёры Западного военного округа обезвредили около 5000 взрывоопасных объектов с начала 2019 года.

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