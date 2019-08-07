Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»

Короткая ссылка
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
  • © Елена Медведева
  • РИА Новости

«По делу Бугаевского госпожа министр приняла решение об отказе в его выдаче в Россию для уголовного преследования», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Министерства юстиции Чехии Владимира Ржепку. 

Он также добавил, что российская сторона была проинформирована об этом и что «дело закрыто». 

Бугаевский был задержан чешской полицией в январе 2018 года на основе международного ордера на арест.

В ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего председателя банка «Интеркоммерц». Его подозревают в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить