Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.

«По делу Бугаевского госпожа министр приняла решение об отказе в его выдаче в Россию для уголовного преследования», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Министерства юстиции Чехии Владимира Ржепку.

Он также добавил, что российская сторона была проинформирована об этом и что «дело закрыто».

Бугаевский был задержан чешской полицией в январе 2018 года на основе международного ордера на арест.

В ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего председателя банка «Интеркоммерц». Его подозревают в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей.