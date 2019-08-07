В Москве планируют отремонтировать онкологический стационар в больнице имени Плетнёва

В Москве собираются провести капитальный ремонт помещений лечебного корпуса онкологического стационара Городской клинической больницы имени Плетнёва, сообщает НСН.

Закупку на выполнение работ представили в рамках проекта «Биржа торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Организатор встречи — департамент по конкурентной политике.

«В здании будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, будет отремонтирована кровля, выполнены монтажные работы вентилируемого фасада», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

По его словам, также предусмотрена замена шести лифтов, адаптированных для перевозки экстренных служб и маломобильных пациентов.

Окончание работ намечено на декабрь 2020 года.

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