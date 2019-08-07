СМИ: Учебно-научные центры при вузах планируют сделать бесплатными
- РИА Новости
Таким образом, с сентября 2019 года дети смогут учиться бесплатно.
Субсидии также призваны обеспечить расходы на питание и проживание школьников, поскольку многие СУНЦ работают по интернатной системе.
На данный момент соглашения с Минобрнауки подписали МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, Уральский федеральный университет и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. Средства предусмотрены на три года.
В МГУ и УрФУ направят по 575,5 млн рублей, в СПбГУ — 570,1 млн, в НГУ — 574,1 млн.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.