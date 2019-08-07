СМИ: Учебно-научные центры при вузах планируют сделать бесплатными

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Университеты, на базе которых работают специализированные учебно-научные центры (СУНЦ), должны получить субсидии от Министерства науки и высшего образования, что позволит отменить родительскую плату за обучение. Об этом сообщает «Российская газета».
СМИ: Учебно-научные центры при вузах планируют сделать бесплатными
  • РИА Новости

Таким образом, с сентября 2019 года дети смогут учиться бесплатно.

Субсидии также призваны обеспечить расходы на питание и проживание школьников, поскольку многие СУНЦ работают по интернатной системе.

На данный момент соглашения с Минобрнауки подписали МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, Уральский федеральный университет и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. Средства предусмотрены на три года.

В МГУ и УрФУ направят по 575,5 млн рублей, в СПбГУ — 570,1 млн, в НГУ — 574,1 млн.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

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