Три районных суда в Москве получили ложные угрозы взрывов

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Тверской, Мещанский и Пресненский районные суды Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрывов.
Три районных суда в Москве получили ложные угрозы взрывов
  • РИА Новости

«На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Тверского суда.

Об эвакуации сотрудников также сообщала пресс-служба Мещанского суда.

Пресс-секретарь Пресненского суда информировала о неподтверждённой угрозе взрыва. 

На данный момент все три суда возобновили работу после проверки. 

В июне после сообщения о минировании был проверен телецентр «Останкино». 

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