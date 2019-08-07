Три районных суда в Москве получили ложные угрозы взрывов

Тверской, Мещанский и Пресненский районные суды Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрывов.

«На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Тверского суда.

Об эвакуации сотрудников также сообщала пресс-служба Мещанского суда.

Пресс-секретарь Пресненского суда информировала о неподтверждённой угрозе взрыва.

На данный момент все три суда возобновили работу после проверки.

В июне после сообщения о минировании был проверен телецентр «Останкино».