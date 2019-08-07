Три районных суда в Москве получили ложные угрозы взрывов
- РИА Новости
«На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Тверского суда.
Об эвакуации сотрудников также сообщала пресс-служба Мещанского суда.
Пресс-секретарь Пресненского суда информировала о неподтверждённой угрозе взрыва.
На данный момент все три суда возобновили работу после проверки.
В июне после сообщения о минировании был проверен телецентр «Останкино».