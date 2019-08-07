В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, согласно основной версии следствия, происшествие связано с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области произошёл взрыв автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу.