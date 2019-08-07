В Ингушетии на территории села Вознесенское введён режим КТО

В Малгобекском районе Ингушетии на территории селения Вознесенское введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 4:30 мск среды контртеррористической операции на территории селения Вознесенское Малгобекского района», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, в ограниченном границами населённого пункта района ввели правовой режим КТО и применены временные ограничения. 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области были нейтрализованы двое террористов, планировавших совершить атаку в месте массового скопления людей.