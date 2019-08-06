В Нарьян-Маре возобновят отопительный сезон с 7 августа
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Из постановления городской администрации следует, что в первую очередь теплом будут обеспечены дошкольные образовательные учреждения и другие социально значимые объекты.
Жилой фонд станут подключать «по мере готовности».
Сроки отключения тепла будут варьироваться в зависимости от повышения среднесуточной температуры.
Отопительный сезон завершился в городе 29 июня. В соответствии с постановлением правительства России его могут возобновить, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура ниже +8 ˚С.
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