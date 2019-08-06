В Нарьян-Маре возобновят отопительный сезон с 7 августа

В Нарьян-Маре решили возобновить отопительный сезон со среды, 7 августа, из-за холодной погоды, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэрии.

Из постановления городской администрации следует, что в первую очередь теплом будут обеспечены дошкольные образовательные учреждения и другие социально значимые объекты.

Жилой фонд станут подключать «по мере готовности».

Сроки отключения тепла будут варьироваться в зависимости от повышения среднесуточной температуры.

Отопительный сезон завершился в городе 29 июня. В соответствии с постановлением правительства России его могут возобновить, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура ниже +8 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.