В Госдуме прокомментировали предложение увеличить командировочные чиновников

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение увеличить командировочные чиновников.

«В последний раз сумму меняли в 2002 году, а сейчас 2019 год. Тогда 100 рублей было мало, а сейчас командировочная компенсация очень мала. Надо повышать. Не только для госслужащих, но и для всех», — заявил он.

По мнению депутата, всем необходима нормальная дневная сумма. Как отметил Завальный, в дороге всегда возникают дополнительные расходы.

«Повышать нужно, причём для всех», — добавил он.

Ранее, как писала газета «Известия», профсоюз работников госучреждений направил обращение в Российскую трёхстороннюю комиссию с просьбой увеличить размер суточных выплат во время командировок.