В Сочи жильцы многоквартирного дома лишились права на своё жильё

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение о прекращении прав собственности на квартиры жильцов дома в Мирном. Теперь людей могут выгнать на улицу без компенсации, а дом — снести.

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В Краснодарском крае жильцы многоквартирного дома в посёлке Мирном лишились своих квартир.

6 августа Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить апелляции жителей ЖК «Имеретинский парк» на решение о прекращении прав собственности на жильё, вынесенное судом ещё в декабре 2018 года, когда дом был признан незаконной постройкой из-за превышения допустимой высоты здания в Имеретинской низменности.

«Прекращены права всех собственников, включая семьи с детьми и людей, выплачивающих ипотеку и потративших на покупку жилья маткапитал. Люди после заседания плакали, страшно видеть эти слезы отчаяния. Мы теперь бесправные», — сообщила RT правозащитница Кристина Мелашенко, представляющая интересы собственников квартир.

Теперь жильцов дома 24 на Перелётной улице в любой момент могут выселить в принудительном порядке, а само здание — снести.

По словам Мелашенко, неясна и судьба мировых соглашений, которые администрация Сочи обещала заключать с застройщиками самостроев, чтобы не сносить уже заселённые дома.

В июне местные власти согласились сохранить здания, в которых уже живут люди, при условии, что застройщики приведут их в соответствие установленным нормам градостроительства. Сейчас проекты мировых соглашений находятся на согласовании в городской администрации.

Ранее RT писал, что в Сочи сносят многоквартирные дома, признанные самостроем или возведённые с нарушениями.

Как и ЖК «Имеретинский парк», эти дома признали незаконными из-за нарушений норм строительства, однако здания стали считать самостроем уже после того, как в них заселились жильцы.

В настоящее время их массово лишают прав собственности на квартиры, они рискуют остаться без жилья и без денег.