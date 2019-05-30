В Сочи десятки многоквартирных домов могут пойти под снос

В Сочи сносят многоквартирные дома, признанные самостроем или возведённые с нарушениями. Так, 22 мая в Адлеровском районе в посёлке Мирный был разрушен ЖК «Рубин-2», где несколько семей уже купили квартиры. В 2017 году суд разрешил застройщику строительство, все документы были в порядке, однако в 2019-м администрация города оспорила это решение. По десяткам других объектов, многие из которых уже заселены, продолжаются судебные разбирательства. О том, как сотни людей стали жертвами несогласованных действий застройщиков и чиновников, — в материале RT.

© Скриншот с видео Youtube

22 мая в посёлке Мирный Адлерского района Сочи, Краснодарский край, снесли жилой комплекс «Рубин-2», расположенный на улице Перелётная, 32. Оттуда рукой подать до олимпийских объектов.

Снос жилого комплекса, который ещё не был заселён, начался ранним утром. Когда собственники квартир, узнав о происходящем от соседей, приехали на место, первый этаж уже был разрушен. Людям, так и не успевшим заселиться в купленные квартиры, оставалось лишь смотреть, как бульдозеры уничтожают их дом.

Два месяца назад Адлерский районный суд города Сочи признал здание по ул. Перелётная, 32 незаконной постройкой и постановил снести её. Жилой комплекс был построен в Имеретинской низменности, где с 2014 года запрещено возведение многоквартирного жилья, а также построек выше 12 метров и этажностью более трёх этажей.

Тем не менее застройщик Роберт Касицын, изначально планировавший строить трёхэтажный частный дом, сумел через суд добиться разрешения на строительство четырёхэтажного многоквартирного дома на данном земельном участке.

Как сообщила RT правозащитница Кристина Мелашенко, представляющая интересы собственников, администрация не оспаривала решение до марта текущего года, когда все сроки подачи апелляции уже истекли. К тому моменту дом уже был практически достроен, а некоторые квартиры — раскуплены.

«Нельзя отрицать и вину застройщика, и халатное отношение администрации — они допустили вступление в силу решения суда о признании дома законным, не воспользовались своим правом на апелляцию, а дали достроить здание, ввести в эксплуатацию, а потом внезапно обжаловали решение и снесли дом, в котором люди уже купили квартиры», — подчёркивает Мелашенко.

Документов не видели

По словам очевидцев, присутствовавшие при сносе 22 мая судебные приставы и чиновники не показали собственникам квартир никаких документов на снос и отказывались говорить с людьми.

«Документов не показали ни тогда, ни до сих пор. При этом установленный в апреле 2019 года порядок сноса жилых помещений предполагает наличие договора подряда, порядка сноса, ордера на снос», — перечисляет Кристина Мелашенко.

Лишившийся квартиры в доме на Перелётной, 32 Борис Лаврищев признался RT, что уже не надеется увидеть эти документы. Квартиру в Мирном мужчина приобрёл в феврале 2018 года для своей матери-пенсионерки. Покупка небольшой студии обошлась ему более чем в два миллиона рублей. Проблемы начались уже после приобретения квартиры.

«Ранее дом по суду был признан законной постройкой, разделён поквартирно. А потом начали отменять решения, признавать незаконными дома и отправлять под снос, — рассказывает Борис. — Мы ради этой студии продали мамину старую квартиру. Это было её единственное жильё. Маме моей 60 лет. Хотел её поближе к морю перевезти — там свежий воздух, нет всех этих дорог, машин».

Лишившись квартиры, Лаврищев ходил к мэру Сочи Анатолию Пахомову. Тот заверил, что администрация пытается найти решение проблемы и защитить жителей города.

«Но кто это будет компенсировать?» — говорит Лаврищев.

© Скриншот с видео Youtube

По мнению мужчины, застройщика Роберта Касицына нельзя назвать мошенником, ведь он выполнил свои обязательства перед покупателями и провёл работы по возведению дома качественно и в срок. В ходе судебных процессов здание успешно прошло многочисленные технические экспертизы, в том числе межведомственную, назначенную администрацией. Жильё было признано безопасным и пригодным для проживания.

«Застройщик — нормальный, порядочный человек, мы и сейчас с ним общаемся, он даёт нам всю информацию. Не его вина, что так случилось, просто так сейчас работает система с недвижимостью в Сочи. Может быть, власти из благих побуждений захотели поменять эту систему, но в итоге страдают порядочные застройщики, и собственники», — считает Лаврищев.

К сожалению, связаться с самим Касицыным RT не удалось.

Следующие на очереди

22 мая за сносом дома на Перелётной с большой тревогой наблюдали и жители соседних жилых комплексов. Их дома вполне могут отправиться под снос следующими. Несколько месяцев назад суд точно так же поменял решения о признании построек законными. Жителей ЖК «Имеретинский парк» по улице Перелётная, 24 ещё в декабре лишили прав собственности. В отличие от снесённого ЖК «Рубин-2», где были куплены только три квартиры, соседний жилой комплекс уже полностью заселён.

Сейчас жильцы дома №24 на Перелётной пытаются оспорить решение о сносе в апелляционном краевом суде. Их жалобы будут рассмотрены 18 июня, но особых надежд жильцы дома не питают. В разговоре с RT Елена Юшкевич, проживающая в ЖК «Имеретинский парк» вместе с мужем, констатировала, что собственникам остаётся лишь писать письма и жалобы.

«Покупали на вторичном рынке, квартира уже была зарегистрирована, у продавца было право собственности. Купили по обычному договору купли-продажи — пошли в МФЦ, внесли оплату, подписали бумаги. Через десять дней мы получили договор и право собственности — выписку из ЕГРН. Всё по закону, но недвижимость отбирают», — рассказывает Юшкевич.

© Скриншот с видео Youtube

О судебных процессах они с мужем узнали в начале сентября, когда уже заселились в новую квартиру. Супругам пришло извещение о судебном заседании, причём уже после назначенной даты заседания.

«Некоторые жильцы всё же успели подать кассационные жалобы, однако прошёл почти год, а они до сих пор не рассмотрены», — рассказывает Елена.

Женщина утверждает, что при выборе жилья они внимательно изучили все документы. По её словам, во всём районе жилой комплекс на Перелётной, 24 был едва ли не единственным, где все бумаги, подтверждающие право застройщика на возведение многоквартирного дома, были в порядке.

Сносить жилой комплекс администрация потребовала из-за превышения по высоте на 59 сантиметров. По заключению властей, дом относится к зоне ОЦ-1 в Имеретинской низменности, где нельзя строить дома выше 12 метров. В то же время, как отмечает Юшкевич, при покупке квартиры они узнавали, что дом расположен в зоне Ж-2, где допускается высота зданий до 15 метров.

Никаких карт, подтверждающих позицию администрации, собственникам квартир не предъявляли, а в свободном доступе их нет.

Без крыши над головой

Жильцы дома на улице Перелётная, 24 подчёркивают, что в многоквартирном доме проживают в том числе дети и пенсионеры. Для многих квартиры в ЖК «Имеретинский парк» — единственное жильё. Люди боятся оказаться на улице.

«Все квартиры проданы, все заселены, там два материнских капитала, три ипотеки, есть военная ипотека! Люди приехали со всех городов России, есть заслуженные ветераны», — рассказала Мелашенко, добавив, что одну из квартир в этом доме купил её брат.

Жительница дома на Перелётной, 24 Елена Юшкевич подтвердила RT, что в доме проживают несовершеннолетние.

Ещё два крупных объекта в Имеретинской низменности, которым грозит снос — ЖК «Авангард» и ЖК «Фортуна». В каждом доме сейчас проживает примерно по 60 человек, люди там прописаны. В ЖК «Арт-Лайт Сити», расположенном в переулке Кувшинок по соседству, продано 350 квартир, и все они, по словам правозащитницы Кристины Мелашенко, заселены.

Из-за сноса многоквартирных домов обстановка в районе уже несколько месяцев остаётся крайне напряжённой.

«Люди уже готовы объявлять голодовку и приковываться к домам цепями в случае, если приставы придут разрушать их жильё. Местные жители уже сформировали подобие народной дружины, патрулирующей кварталы —следят, не идут ли приставы», — рассказывает Мелашенко.

«Мы предупреждали»

Как сообщили RT в администрации города Сочи, горожан заблаговременно оповещают о самостроях на официальном сайте мэрии, чтобы предостеречь людей от покупки квартир в домах, законность которых собирается оспаривать администрация.

«Информация (о самостроях. — RT) закреплена на главной странице официального сайта администрации города Сочи в разделе «Полезная информация» и в Instagram — в сториз официального аккаунта администрации города Сочи», — пояснили в мэрии.

Впрочем, как показывает практика, покупатели всё равно могут вполне законно приобрести и оформить права собственности на жильё, против которого выступают местные власти — пока те не оспорят решение суда, разрешающее постройку.

«Коллизия закона заключается в том, что юридически дом идёт на снос, и, согласно действующему гражданскому законодательству, процессуально право собственности не может быть зарегистрировано в самострое. Однако права собственности регистрировались, когда дом был в правовом поле», — поясняет Кристина Мелашенко.

Информация о домах, которые администрация Сочи считает незаконно возведёнными, действительно есть на сайте мэрии.

В списке строений, подлежащих сносу, сейчас числятся 54 многоквартирных дома, многие из них — в высокой степени готовности либо уже заселены. В Имеретинской низменности под снос должен отправиться 21 объект, в том числе шесть заселённых многоквартирных дома.

Как уточнили в мэрии, в случае с заселёнными домами администрация готова идти на уступки и заключать мировые соглашения — при условии, что здание будет приведено в соответствие с требованиями строительства в Имеретинской низменности. Иными словами, застройщик должен снести лишние этажи и возместить жильцам убытки. В таком случае администрация согласится не сносить весь дом целиком.

Если здание всё же решают демонтировать, обязательства по сносу возлагаются на застройщика, даже если тот распродал все квартиры и уже не является собственником. В случае, если застройщик не возьмёт на себя расходы за снос здания, у него могут отсудить земельный участок, на котором стоял дом. Лишившимся квартир собственникам местные власти также предлагают подавать в суд на застройщика.