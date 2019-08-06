В МЧС рассказали о возможных причинах пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде

Дознаватели рассматривают три возможные причины пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде, где погибла пенсионерка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

РИА Новости

«Наиболее вероятными версиями пожара являются неосторожное обращение с огнём, неполадка электрооборудования и человеческий фактор», — заявили в ведомстве. Там добавили, что погибшая, возможно, готовила еду. Инцидент произошёл ночью 6 августа. Здание предназначено для одиноких пожилых граждан и инвалидов. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Спасены 30 человек. В СУ СК России по региону проводят доследственную проверку. В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.