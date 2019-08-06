В МЧС рассказали о возможных причинах пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде

Короткая ссылка
Дознаватели рассматривают три возможные причины пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде, где погибла пенсионерка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В МЧС рассказали о возможных причинах пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде
  • РИА Новости

«Наиболее вероятными версиями пожара являются неосторожное обращение с огнём, неполадка электрооборудования и человеческий фактор», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что погибшая, возможно, готовила еду.

Инцидент произошёл ночью 6 августа. Здание предназначено для одиноких пожилых граждан и инвалидов. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже.

Спасены 30 человек.

В СУ СК России по региону проводят доследственную проверку.

В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить