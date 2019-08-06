В МЧС рассказали о возможных причинах пожара в жилом доме для престарелых в Салехарде
- РИА Новости
«Наиболее вероятными версиями пожара являются неосторожное обращение с огнём, неполадка электрооборудования и человеческий фактор», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что погибшая, возможно, готовила еду.
Инцидент произошёл ночью 6 августа. Здание предназначено для одиноких пожилых граждан и инвалидов. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже.
Спасены 30 человек.
В СУ СК России по региону проводят доследственную проверку.
В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.