В Подмосковье планируют ввести новую субсидию для многодетных семей

В Московской области планируют ввести новую субсидию для многодетных семей, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством.

Право на получение такой поддержки получат семьи, где рождаются одновременно трое и более детей. Целевая субсидия будет рассчитываться индивидуально в каждом конкретном случае.

«Когда молодая семья сталкивается с рождением трёх и более детей, это огромная радость. Вместе с тем мы понимаем, что это, конечно, большие затраты и хлопоты. Наша задача — быть рядом и оказывать адресную поддержку», — пояснил Воробьёв.

Ранее ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.