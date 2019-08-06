В МЧС Югры планируют проверять биографии всех новых сотрудников на наличие нарушений закона

В МЧС Югры намерены проверять биографии всех новых сотрудников на наличие нарушений закона, сообщает URA.RU.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства по итогам служебной проверки, проведённой после нападения пожарного на полицейских в Сургуте.

«Раньше такие проверки проводились в отношении лишь аттестованных сотрудников. Однако после случившегося инцидента пробивать по информационных базам будут всех работников, кто собирается устраиваться в структуры МЧС», — уточнили в пресс-службе.

Там также рассказали, что пожарный работал на неаттестованной должности, поэтому перед устройством на работу не запрашивались данные о его проблемах с законом.

Со своей стороны, в пресс-службе регионального СУ СК России заявили, что у пожарного было несколько приводов в полицию из-за нарушений административного законодательства.

Ранее стало известно, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Его коллега получил ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.