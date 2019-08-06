В Петербурге стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лидер XXI века»
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Он рассчитан на лидеров и руководителей международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, местных детских и молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций.
Подать заявку можно до 6 сентября. Заочный этап состоится 11 и 12 сентября, очный — 18 и 19 сентября.
Церемония награждения пройдёт 19 сентября в Санкт-Петербурге. Победители представят город на всероссийском уровне.
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