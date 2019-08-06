Экс-глава отдела приставов в ХМАО не регистрировала дела, чтобы снизить нагрузку на работе

Экс-руководитель отдела судебных приставов в Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировала более 210 документов о взыскании штрафов в 2017 году, чтобы снизить нагрузку на работе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.

РИА Новости

Из-за превышения полномочий в госбюджет не поступило свыше 4,7 млн рублей. Об этом стало известно в результате проверки органами судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Следственное управление СК России по округу завело уголовное дело. Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу Астраханской области Расула Султанова, которого подозревают в превышении должностных полномочий.