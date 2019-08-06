В Госдуме предложили увеличить командировочные чиновников в 10 раз

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России Сергей Вострецов выступил с предложением увеличить суточные в командировках для чиновников в десять раз.

По его словам, суточные в размере 100 рублей являются «рудиментом» и «полнейшим архаизмом», передаёт Агентство городских новостей «Москва».

«На 100 рублей человек не сможет ни поесть нормально, ни в командировку поехать. Поэтому рассчитывать надо в среднем — мы же можем посчитать, сколько это денег… Надо взять определённую норму. Есть средний чек в ресторане, в кафе, в столовой, в субъекте», — уточнил парламентарий.

По мнению депутата, суточные должны составлять от 500 до 1000 рублей.

«В среднем обед стоит 300—350 рублей, завтрак — 150—200 рублей, то же самое — ужин и полдник. Поэтому в реальности сегодня суточные должны быть в десять раз увеличены», — добавил он.

Ранее, как писала газета «Известия», профсоюз работников госучреждений направил обращение в Российскую трёхстороннюю комиссию с просьбой увеличить размер суточных выплат во время командировок.