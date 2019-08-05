В Петербурге планируют запустить регулярный туристический маршрут ретротрамвая

В Санкт-Петербурге планируют запустить регулярный туристический маршрут ретротрамвая, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Эту возможность обсудили на рабочем совещании вице-губернатора Олега Маркова, представителей органов исполнительной власти и предприятия «Горэлектротранс» на тему «Туристический трамвай — новый бренд Санкт-Петербурга».

Ожидается, что маршрут будет начинаться от Василеостровского трамвайного парка, откуда в 1907 году на линию вышли первые составы. В настоящее время там расположен Музей городского электрического транспорта.

Далее трамвай проследует по Среднему проспекту, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкой площади, Троицкому и Литейному мостам.

В общей сложности запланировано 17 остановок.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.