В Курской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Информация об обнаружении взрывоопасных предметов поступила 4 августа. На место были направлены группа спецработ региональной аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.
Артиллерийский снаряд калибром 75 мм и миномётная мина калибром 81 мм были вывезены на полигон для уничтожения.
Ранее издание NovostiVolgograda.ru сообщало, что на южном склоне Мамаева кургана обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.