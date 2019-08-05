В Курской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Мантуровском районе обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.

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РИА Новости

Информация об обнаружении взрывоопасных предметов поступила 4 августа. На место были направлены группа спецработ региональной аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Артиллерийский снаряд калибром 75 мм и миномётная мина калибром 81 мм были вывезены на полигон для уничтожения. Ранее издание NovostiVolgograda.ru сообщало, что на южном склоне Мамаева кургана обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.