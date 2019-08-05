В Анапе продлили запрет на купание в море
В понедельник, 5 августа, в Анапе продлили запрет на купание в море, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
- ©Татьяна Кузнецова
- РИА Новости
Такое решение связано со штормом и сильным донным течением.
В воскресенье, 4 августа, в регионе было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.
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