В Анапе продлили запрет на купание в море

В понедельник, 5 августа, в Анапе продлили запрет на купание в море, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

©Татьяна Кузнецова

РИА Новости

Такое решение связано со штормом и сильным донным течением. В воскресенье, 4 августа, в регионе было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.