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В МЧС сообщили об эвакуации жителей Ачинского района из-за взрывов

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В Ачинском районе Красноярского края в связи со взрывами на территории склада боеприпасов эвакуируют жителей населённых пунктов Новый Улуй и Каменка.
В МЧС сообщили об эвакуации жителей Ачинского района из-за взрывов
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России. 

«Эвакуируют из населённых пунктов Новый Улуй и Каменка», — заявили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в населённых пунктах Горный и Ястребово созданы два пункта временного размещения для эвакуированных.

Как информирует ТАСС со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса, всего эвакуируют несколько сотен человек. 

«Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом посёлке на данный момент», — заявил он.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе.

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