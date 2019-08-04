В ФСБ сообщили об обнаружении девяти бомб в дагестанском селе

В Управлении ФСБ по Дагестану заявили, что сотрудники спецслужбы обнаружили девять самодельных бомб на окраине селения Гимры Унцукульского района республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства», — указали в ведомстве.

Уточняется, что бомбы представляли собой металлические трубы, наполненные химическими веществами и начинённые поражающими элементами.

По данным ФСБ, общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.

Взрывные устройства были ликвидированы на месте.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили нападение боевиков на военный объект во Владимирской области.

