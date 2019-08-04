В ФСБ сообщили об обнаружении девяти бомб в дагестанском селе

Короткая ссылка
В Управлении ФСБ по Дагестану заявили, что сотрудники спецслужбы обнаружили девять самодельных бомб на окраине селения Гимры Унцукульского района республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. 

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства», — указали в ведомстве.

Уточняется, что бомбы представляли собой металлические трубы, наполненные химическими веществами и начинённые поражающими элементами.

По данным ФСБ, общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.

Взрывные устройства были ликвидированы на месте.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили нападение боевиков на военный объект во Владимирской области. 
 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить