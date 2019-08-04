В ФСБ сообщили об обнаружении девяти бомб в дагестанском селе
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства», — указали в ведомстве.
Уточняется, что бомбы представляли собой металлические трубы, наполненные химическими веществами и начинённые поражающими элементами.
По данным ФСБ, общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.
Взрывные устройства были ликвидированы на месте.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили нападение боевиков на военный объект во Владимирской области.