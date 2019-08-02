Швейцарский журналист рассказал о важности Крыма для России

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Швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для интернет-газеты Infosperber заявил, что Крым, в частности Севастополь, представляет для России особую важность «в гражданском и военном плане».

Он отметил, что добровольно Севастополь никогда не вернётся в состав Украины.

По словам автора статьи, пообщавшегося с жителями города, Севастополь представляет собой «военно-морской порт, русский город и население, готовое к обороне».

«Добровольно Севастополь никогда не вернётся на Украину. И Россия никогда не вернёт город Украине: слишком важны город и порт как выход к Чёрному морю — гражданский и военный», — говорится в статье.

Ранее в Киеве призвали создать «международную площадку» по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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