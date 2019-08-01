Источник: из вуза в Петербурге эвакуировали 200 человек
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружены два баллона с фосгеном. Эвакуированы 200 человек», — заявил источник.
При этом в Институте химии при вузе подтвердили, что из здания были эвакуированы люди. Отмечается, что во время ежедневного обхода территории были найдены бесхозные предметы неизвестного происхождения.
В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.