В Москве запустили новый короткий номер для туристов
- © pixabay.com
Они действуют для связи с Московским центром информационной поддержки туристов.
Обратиться можно круглосуточно, без выходных и праздников. Оплата на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.
«Москва принимает с каждым годом всё больше туристов, и контакт-центр — это важный шаг для получения обратной связи от них. Операторы контакт-центра консультируют на русском и английском языках», — заявили в комитете по туризму.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии планируют разработать культурно-туристический портал.