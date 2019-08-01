В Москве запустили новый короткий номер для туристов

В Москве с 1 августа запустили новый короткий номер для туристов и городской десятизначный, сообщает НСН.

Они действуют для связи с Московским центром информационной поддержки туристов.

Обратиться можно круглосуточно, без выходных и праздников. Оплата на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

«Москва принимает с каждым годом всё больше туристов, и контакт-центр — это важный шаг для получения обратной связи от них. Операторы контакт-центра консультируют на русском и английском языках», — заявили в комитете по туризму.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии планируют разработать культурно-туристический портал.