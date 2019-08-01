МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов

МЧС России направило вертолёт Ми-8 для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на территории Карелии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, туристы должны были осуществить переход из населённого пункта Сумской Посад на остров Кондостров на пяти байдарках.

«В данный момент из Санкт-Петербурга на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что «поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов (от 1,5 до 2 метров) и сильной ветровой нагрузки».

Ранее сообщалось, что группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии.

ФАН со ссылкой на источник сообщило имена пропавших туристов.