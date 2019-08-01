МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов

Короткая ссылка
МЧС России направило вертолёт Ми-8 для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на территории Карелии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.
МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

По данным ведомства, туристы должны были осуществить переход из населённого пункта Сумской Посад на остров Кондостров на пяти байдарках.

«В данный момент из Санкт-Петербурга на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что «поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов (от 1,5 до 2 метров) и сильной ветровой нагрузки».

Ранее сообщалось, что группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии.

ФАН со ссылкой на источник сообщило имена пропавших туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить