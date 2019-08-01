МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов
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- РИА Новости
По данным ведомства, туристы должны были осуществить переход из населённого пункта Сумской Посад на остров Кондостров на пяти байдарках.
«В данный момент из Санкт-Петербурга на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что «поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов (от 1,5 до 2 метров) и сильной ветровой нагрузки».
Ранее сообщалось, что группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии.
ФАН со ссылкой на источник сообщило имена пропавших туристов.