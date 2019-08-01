В Свердловской области нашли нарушения правил пожарной безопасности в социальных центрах для детей

Прокуратура Свердловской области проверила социально-реабилитационные центры для детей и выявила нарушения правил пожарной безопасности, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Например, в Североуральске в одном из таких центров, в частности, не было инструкции о мерах пожарной безопасности, в помещении оказались неисправны пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

По итогам проверки должностное лицо получило выговор, а директора привлекли к административной ответственности.

Похожие нарушения обнаружены в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Первоуральске и других городах.

Всего прокуратура внесла 34 представления, завела 23 административных дела и направила в суд пять исков. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 19 директоров.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове пресекли работу несанкционированного лагеря.