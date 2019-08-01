В ОП открыли горячую линию по вопросам применения антинаркотической статьи УК

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Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию по вопросам, касающимся правоприменения ст. 228 Уголовного кодекса России о незаконном обороте наркотиков.
В ОП открыли горячую линию по вопросам применения антинаркотической статьи УК
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Помимо непосредственной помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию, цель горячей линии — развитие общественного контроля за работой правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе ОП.

Горячая линия будет работать до 31 мая 2020 года.

«После дела Голунова мы проанализировали антинаркотическое законодательство. Экспертное сообщество сходится в позиции, что ст. 228 УК России — жёсткая, но выверенная. Невиновные граждане, а также наркоманы, которым нужна не тюрьма, а реальная помощь, становятся заложниками ситуации. Мы запустили эту горячую линию именно для того, чтобы отслеживать подобные случаи и помогать гражданам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию», — сказал RT член ОП Султан Хамзаев.

Сообщать о любых проблемах правоприменения антинаркотической статьи можно по телефону 8 (800) 737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте палаты.

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