В Москве запустят два новых ночных маршрута

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В столице запустят ещё два ночных маршрута, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве запустят два новых ночных маршрута
  • © Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Они будут отправляться от станции метро «Китай-город».

Первые автобусы начнут курсировать в ночь на 5 августа. Они соединят центр с такими районами, как Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.

«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

В мае сайт «Москва 24» сообщал, что столичные электробусы перевезли около пяти миллионов пассажиров с сентября 2018 года.

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