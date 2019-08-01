В Москве запустят два новых ночных маршрута

В столице запустят ещё два ночных маршрута, сообщает «Вечерняя Москва».

Они будут отправляться от станции метро «Китай-город».

Первые автобусы начнут курсировать в ночь на 5 августа. Они соединят центр с такими районами, как Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.

«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

В мае сайт «Москва 24» сообщал, что столичные электробусы перевезли около пяти миллионов пассажиров с сентября 2018 года.