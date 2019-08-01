Началось благоустройство у станции БКЛ «Савёловская»

Начались работы по благоустройству территории у станции «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Привести в порядок проезжую часть, зоны для пешеходов и дворы планируется до конца года.

«В зону комплексного благоустройства входят территории, прилегающие к улицам Нижняя Масловка, Бутырская, Вятская, Раздельная и 2-я Квесисская, площадью более 20 га», — цитирует заммэра Петра Бирюкова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что на БКЛ проложено более 60% тоннелей. Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, активные работы по проектированию и строительству идут на всех участках линии. Ожидается, что прокладка тоннелей закончится в 2021 году.