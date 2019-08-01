СМИ: В России могут разработать страховые полисы для беспилотных транспортных средств

В России могут разработать страховые полисы для беспилотных транспортных средств, сообщает газета «Известия» со ссылкой на нескольких крупнейших игроков рынка.

«Это направление очень перспективно, мы планируем разработку соответствующих продуктов», — сказал, в частности, руководитель центра управления страховым портфелем страхового дома ВСК Василий Бусаров.

Группа «СОГАЗ» с конца 2015 года занимается страхованием гражданской ответственности юрлиц — владельцев беспилотных летательных аппаратов. Как заявили в компании, с учётом роста числа проектов, в рамках которых использование БПЛА является востребованным, они прогнозируют увеличения спроса по данному направлению.

«Будущее беспилотников оптимистично — каждый день мы слышим о том, что та или иная компания занимается их тестированием либо внедряет доставку грузов с их помощью», — сказал, в свою очередь, директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян.

Ведущий специалист департамента «АльфаСтрахования» Александр Кондрашов, со своей стороны, считает перспективы страховых продуктов для беспилотников «очень интересными».

Он также отметил, что в настоящее время прорабатываются предложения по внесению изменений в законодательство о регистрации дронов и о требованиях к их страхованию, что может стать прорывным инновационным продуктом.

Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов сообщил, что компания внимательно следит за развитием направления, связанного с беспилотными автомобилями.

В пресс-службе Центробанка заявили, что вопросы страхования беспилотного транспорта необходимо решать в увязке с регулированием движения таких транспортных средств по дорогам общего пользования.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года компании из США, Японии, Франции, Германии и Китая собираются представить собственные беспилотные автомобили. В их активной разработке участвуют не только сами производители, но и сервисы такси.