Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира

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Москва попала в список лучших студенческих городов мира по версии QS Best Student Cities Ranking.
Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Российская столица заняла 34-е место.

Из городов России в рейтинг также попали Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск.

При составлении списка оценивались такие факторы, как число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовая доступность, качество жизни, привлекательность для студентов и разнообразие студенческого состава города.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.

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