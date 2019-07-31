Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Российская столица заняла 34-е место.
Из городов России в рейтинг также попали Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск.
При составлении списка оценивались такие факторы, как число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовая доступность, качество жизни, привлекательность для студентов и разнообразие студенческого состава города.
Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.